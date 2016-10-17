Железнодорожный переезд в Океанской будет перекрыт

В воскресенье, 30 июля, во Владивостоке в районе станции Океанской будут производиться ремонтные работы на железнодорожном переезде. В связи с этим движение транспортных средств через переезд в районе дома № 39 по улице Успенского будет ограничено с 20 часов 30 июля до 8 часов 31 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На данный период времени объезд будет осуществляться по улицам Успенского, Мечникова и Фанзавод.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]