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Вчера, 17:15
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Железнодорожный переезд в Океанской будет перекрыт

Железнодорожный переезд в Океанской будет перекрыт

В воскресенье, 30 июля, во Владивостоке в районе станции Океанской будут производиться ремонтные работы на железнодорожном переезде. В связи с этим движение транспортных средств через переезд в районе дома № 39 по улице Успенского будет ограничено с 20 часов 30 июля до 8 часов 31 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На данный период времени объезд будет осуществляться по улицам Успенского, Мечникова и Фанзавод.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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