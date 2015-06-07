Где в Приморье купаться комфортнее всего?
На этой неделе море медленно, но верно продолжало прогреваться, в эти выходные практически на всем побережье Приморья температура воды перейдет отметку в 20 градусов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В Хасанском районе в Андреевке и в бухте Витязь вода +21 °C,
в районе Славянки и в Безверхово чуть больше +20 °C.
На островах Рикорда, Рейнеке и Попова вода около +21 °C.
На Русском острове в бухтах Рында, Воевода и Аякс вода чуть меньше +20 °C.
Во Владивостоке в Амурском заливе (со стороны Санаторной) вода +21 °C, на Шаморе +20 °C.
В районе Большого Камня море +20 °C,
В Ливадии и в районе Находки +19...+20 °C, на Триозерье температура воды пока около 15 градусов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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