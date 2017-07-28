Изменился график работы пунктов пропуска на российско-китайской границе

В связи с празднованием в Китайской Народной Республике дня Национально-освободительной армии Китая некоторые пункты пропуска сопредельного государства работать не будут, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Соответственно, изменится и график работы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Выходные дни в пунктах пропуска ДАПП «Турий Рог» – 31 июля и 1 августа, МАПП «Краскино», ДАПП «Марково» – 1 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]