Изменился график работы пунктов пропуска на российско-китайской границе
В связи с празднованием в Китайской Народной Республике дня Национально-освободительной армии Китая некоторые пункты пропуска сопредельного государства работать не будут, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Соответственно, изменится и график работы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Выходные дни в пунктах пропуска ДАПП «Турий Рог» – 31 июля и 1 августа, МАПП «Краскино», ДАПП «Марково» – 1 августа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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