Новости Экономика

QR Код этой страницы
28.07.2017 18:17
  0

Изменился график работы пунктов пропуска на российско-китайской границе

Изменился график работы пунктов пропуска на российско-китайской границе

Фото: Администрация ПК

В связи с празднованием в Китайской Народной Республике дня Национально-освободительной армии Китая некоторые пункты пропуска сопредельного государства работать не будут, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Соответственно, изменится и график работы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Выходные дни в пунктах пропуска ДАПП «Турий Рог» – 31 июля и 1 августа, МАПП «Краскино», ДАПП «Марково» – 1 августа.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Автовести

Это выгодно!
Отдых у моря