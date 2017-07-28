Следствие заинтересовалось историей о жестоком обращении с жительницей Уссурийска

В Уссурийске проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении женщины, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следственный комитет.

Женщина обратилась к следователям Уссурийска. Она заявила, что 23 июля 2017 года в близи озера Солдатское к ней было применено насилие со стороны полицейских, несколько раз они применили электрошокер. По данному факту организована доследственная проверка.

Подробности о происшествии - здесь.

Публикация от newsbox24.tv (@newsbox24.tv) Июл 26 2017 в 6:00 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]