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28.07.2017 18:33
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Следствие заинтересовалось историей о жестоком обращении с жительницей Уссурийска

Следствие заинтересовалось историей о жестоком обращении с жительницей Уссурийска

В Уссурийске проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении женщины, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следственный комитет.

Женщина обратилась к следователям Уссурийска. Она заявила, что 23 июля 2017 года в близи озера Солдатское к ней было применено насилие со стороны полицейских, несколько раз они применили электрошокер. По данному факту организована доследственная проверка.

Подробности о происшествии - здесь.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • гоша / Вчера, 18:21
    № 1  
     

    Надо было этот шокер сразу им ..опу воткнуть

    [ Цитировать ]

    • В объективе: дети

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