Тайфуны Noru и Nesat непосредственной опасности для Приморья не представляют
На сегодняшний день над северо-западной частью Тихого океана смещаются два тайфуна, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Тайфун Noru находится южнее Японских островов — в районе с координатами 29,6° с. ш. и 145,2° в. д. Вихрь смещается на запад, северо-запад со скоростью 16 км/ч. Максимальный ветер в близи центра 33 м/с.
В ближайшие сутки, не изменяя скорости, он повернёт на юго-запад. Траектория вихря проходит над морской акваторией.
В Филиппинском море, в районе с координатами с координатами 20,0° с.ш. и 125,8° в.д., находится ещё один тропический шторм, Nesat. Этот вихрь смещается в северо-западном направлении со скоростью 9 км/ч. Максимальный ветер 26 м/с.
В воскресенье, 30 июля, тайфун Nesat обрушит на Тайвань тропические ливни и ураганные ветры.
В начале следующей недели, значительно ослабев, тайфун выйдет на юго-восточные районы Китая.
О возможном влиянии тайфунов Noru и Nesat на Приморский край
Эти два тайфуна непосредственной опасности для Приморского края не представляют.
В начале следующей недели над Охотским морем установится мощный антициклон. Его гребень распространится на юго-запад вплоть до Корейского полуострова. Тропические вихри будут смещаться в западном направлении, по южной периферии гребня.
По предварительному прогнозу, в ближайшие 5–7 дней выхода тайфунов на Приморский край не ожидается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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