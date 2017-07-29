Пешеход устроил опасную "пробежку" по трассе Владивосток-Уссурийск

Лобовым столкновением автомобилей едва не закончилась "пробежка" пешехода через трассу между Владивостоком и Уссурийском.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, все случилось на повороте на Раздольное со стороны Уссурийска. Мужчина перебегал дорогу к продавцам, которые стоят вдоль трассы. Его задела проезжающая мимо машина, водитель которой пытался уйти от столкновения с пешеходом и едва не врезался в идущее по встречной полосе авто. Как пишет сам водитель, предоставивший видео с регистратора, пешеход создал аварийную ситуацию и чуть не погиб сам.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Июл 29 2017 в 6:45 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]