Пешеход устроил опасную "пробежку" по трассе Владивосток-Уссурийск
Лобовым столкновением автомобилей едва не закончилась "пробежка" пешехода через трассу между Владивостоком и Уссурийском.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, все случилось на повороте на Раздольное со стороны Уссурийска. Мужчина перебегал дорогу к продавцам, которые стоят вдоль трассы. Его задела проезжающая мимо машина, водитель которой пытался уйти от столкновения с пешеходом и едва не врезался в идущее по встречной полосе авто. Как пишет сам водитель, предоставивший видео с регистратора, пешеход создал аварийную ситуацию и чуть не погиб сам.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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