Водитель "Ленд Крузера" не заметил, как сбил дорожного рабочего

ДТП произошло на 7 км автодороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, на подъезде к селу Веселый Яр.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Полицейские установили, что водитель автомашины "Тойота Ленд Крузер", двигаясь из Кавалерово в направлении поселка Тимофеевка, сбил дорожного рабочего, после чего скрылся с места ДТП.

В результате автоаварии 38-летний мужчина скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий наряд дорожно-патрульной службы установил место нахождения и задержал водителя внедорожника на одной из баз отдыха. 71-летний мужчина рассказал, что не заметил, как произошел наезд, и пояснить ничего не может, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

Состояние опьянения у водителя по результатам медицинского освидетельствования не установлено. Его стаж управления автотранспортом составляет 40 лет.

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]