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Поздравление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Днём Военно-Морского Флота России

Поздравление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Днём Военно-Морского Флота России

Дорогие моряки-тихоокеанцы! Уважаемые ветераны Тихоокеанского флота! От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!

Жизнь Приморского края неразрывно связана с морем, поэтому День ВМФ для нас – не просто дата в календаре, а праздник, который отмечают и любят во всех семьях. У Тихоокеанского флота долгая и славная история, богатая легендарными подвигами и победами. На протяжении почти трех столетий он является надежной защитой рубежей нашей страны, а моряки-тихоокеанцы – образцом воинской доблести и беззаветного служения Отечеству.

Мы по праву гордимся ими и верим – безопасность России в надежных руках! Особую благодарность хочется выразить ветеранам Тихоокеанского флота за беззаветное служение Отечеству, мужество, верность долгу и преданность Андреевскому флагу. Благодаря вам современное поколение моряков достойно продолжает славные флотские традиции великой морской державы.

Дорогие моряки-тихоокеанцы! От всего сердца желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть на берегу вас всегда встречают счастливые лица родных и близких! Спокойного моря и семь футов под килем!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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