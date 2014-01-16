Во Владивостоке следственный комитет России показал подросткам особенности своей работы
Как бороться с преступностью? Следственный комитет России показал подросткам особенности своей работы. Во всероссийском детском лагере «Океан» следователи продемонстрировали свою автомобильную, криминалистическую и другую специальную технику для раскрытия преступлений. Ребята с большим интересом изучали выставленное оборудование, у специалистов спрашивали об особенностях их работы.
Ксения Калинкина: «Я узнала, как ищут следы. Следы крови, слюны и прочее. Нам показали, когда я смяла джинсы, следы захвата. Это очень интересно было».
Помимо выставки работники следственного комитета в рамках лекции рассказали детям об уголовной ответственности и о том, как не стать жертвой преступлений. По мнению специалистов, такие встречи помогут ребят определить свое будущее.
Аврора Римская, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю: «В дальнейшем, когда они будут принимать решение, кем им быть в этой жизни, кем работать, они могли определиться. И, может, кто-нибудь захочет служить в органах следственного комитета».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.09.2016 Аврора Римская стала "лицом" СКР по Приморью в «ВКонтакте» и Facebook
-
27.07.2016 Следственный комитет Приморья отметил профессионализм журналистов ГТРК "Владивосток"
-
21.03.2016 СУСК по Приморью прокомментирует информацию о задержании ректора ДВФУ не раньше вторника
-
17.04.2015 Во Владивостоке Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту отравления детей в детском саду
-
10.03.2015 Следственный комитет предлагает сообщить о коррупции в миграционных органах Владивостока
-
16.01.2014 Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП со смертельны исходом
Добавить комментарий