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Во Владивостоке следственный комитет России показал подросткам особенности своей работы

Как бороться с преступностью? Следственный комитет России показал подросткам особенности своей работы. Во всероссийском детском лагере «Океан» следователи продемонстрировали свою автомобильную, криминалистическую и другую специальную технику для раскрытия преступлений. Ребята с большим интересом изучали выставленное оборудование, у специалистов спрашивали об особенностях их работы.

Ксения Калинкина: «Я узнала, как ищут следы. Следы крови, слюны и прочее. Нам показали, когда я смяла джинсы, следы захвата. Это очень интересно было».

Помимо выставки работники следственного комитета в рамках лекции рассказали детям об уголовной ответственности и о том, как не стать жертвой преступлений. По мнению специалистов, такие встречи помогут ребят определить свое будущее.

Аврора Римская, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю: «В дальнейшем, когда они будут принимать решение, кем им быть в этой жизни, кем работать, они могли определиться. И, может, кто-нибудь захочет служить в органах следственного комитета».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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