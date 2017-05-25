В телевизионном эфире телеканала "Россия 24. Приморье" - фильмы телеканала "RTД", информационного партнёра телефестиваля "Человек и море" - 2017

ГТРК "Владивосток" продолжает показ в телевизионном эфире телеканала "Россия 24. Приморье" работы 13 Международного фестиваля телевизионных программ и морской документалистики "Человек и море" - 2017. Фестиваль состоялся с 8 по 10 июня. Фильмы телефестиваля на "большом" киноэкране посмотрели свыше двух тысяч зрителей, теперь - время телевизонного показа. На этой неделе, с 31 июля по 4 августа, в 22.30 на телеканале "Россия 24. Приморье" - документальные фильмы телеканала "RTД".

В 2017 году информационным пратнёром телефестиваля "Человек и море" стал один из лучших телеканалов России - "RTД" (Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»). Телеканал "RTД" - лауреат премии «Золотой луч» в номинации «Телеканалы: информация и публицистика» и обладатель специального приза «Выбор зрителей". В эфире и на сайте RTД вниманию зрителей предлагаются информационные программы, документальные фильмы и сериалы. Их тематика – политика, экономика, мировая и российская история, культура, спорт, искусство, общественная жизнь и многое другое. Многие из этих видеоматериалов завоевали призы на международных и национальных конкурсах, таких как Media Excellence Award, New York Festivals, OMNI Intermedia Awards и др. Документальные фильмы RTД знакомят вас с самыми актуальными сторонами жизни народов планеты, рассказывают о защите природы, поднимают культурные и социальные проблемы. Авторские и эксклюзивные программы канала посвящены актуальным темам в области политики, экономики, культуры и спорта. Это репортажи, интервью с известными людьми, дискуссии специалистов и комментарии экспертов. Неигровые документальные сериалы (в основном отечественного производства) охватывают широкий круг тем, например таких, как армия, школа, культура, новые актуальные явления в современной жизни, и позволяют получить по ним детальную информацию, глубоко погрузиться в ту или иную сферу нашей жизни. Для телефестиваля "Человек и море" - 2017 в рамках специальной программы телеканал RTД предоставил несколько документальных фильмов.

«На одном вдохе»

Фридайверы опускаются на глубину без акваланга – просто задержав дыхание. Каждое такое погружение – это опасное путешествие на пределе человеческих возможностей в загадочный подводный мир. И плата за радость общения с морской стихией может быть очень высока… В фильме показаны погружения, выполненные профессионалами. Любителям без специальной подготовки повторять их категорически нельзя! Ради чего профессионалы рискуют жизнью, чтобы на одном вдохе покорить морские глубины? Ведь, порой, во время подъёма, всего за десять метров до поверхности можно потерять сознание...

«Тайны затонувших кораблей»

Холодные воды Баренцева моря скрывают множество тайн. Корреспондент RT Джеймс Браун получил возможность погрузиться в морские глубины, узнать о кораблях-призраках, увидеть затонувшие самолёты и прикоснуться к загадкам истории.

«Восемнадцать человек на сундук мертвеца»

Фрегат «Штандарт», копия парусного корабля Петра I, впервые совершил длительный морской поход. Интернациональная команда из 18 человек бросила вызов Атлантическому океану.

"В надежде на попутный ветер"

Учебный корабль «Мир» – один из самых быстроходных парусников, пять раз с 1996 года побеждавший в регате «The Tall Ships’ Races». Вместе с курсантами-макаровцами подготовку на нём проходят гости со всего мира.

«Дневник юнги»

Работа в открытом море не каждому по плечу. Корреспондент Джеймс Браун решил бросить вызов морской стихии и отправился к берегам архипелага Шпицберген на траулере «Аквамарин». Его задача - выяснить, как работают профессиональные рыболовы

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]