За прошедшую неделю в Приморье возбуждено свыше 20 тысяч дел по результатам работы комплексов фото-видеофиксации

76 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД работает в Приморье на 52 рубежах контроля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 22 тысячи 313 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 13 млн 561 тыс. 500 рублей. По статье 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (за нарушение скоростного режима) возбуждено 20.872 дела на сумму 11.403.000 рублей. По ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку) – 1.433 дела на сумму 2.149.500 рублей. По ч.3 ст.12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и на тротуаре) — 8 дел на сумму 8000 рублей.

Направлено в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 1.424 постановления в отношении собственников транспортных средств, не оплативших своевременно административные штрафы. За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено и направлено в суды 84 административных материала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]