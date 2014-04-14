Китаец хотел вывезти из России 21 тысячу долларов США
Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении гражданина КНР, который осужден за незаконное перемещение через границу наличных в крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
В декабре 2016 года фигурант на таможенном посту автомобильного пункта пропуска Полтавка не задекларировал 21 тыс. долларов США.
В результате он незаконно перешел через границу со спрятанными, в том числе на дне сумки, наличными.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере свыше 3,7 млн рублей.
Кроме этого, судом принято решение о конфискации в собственность государства незаконно перемещенных денежных средств.
Не согласившись с приговором районного суда, адвокат осужденного обжаловал его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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