Китаец хотел вывезти из России 21 тысячу долларов США

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении гражданина КНР, который осужден за незаконное перемещение через границу наличных в крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В декабре 2016 года фигурант на таможенном посту автомобильного пункта пропуска Полтавка не задекларировал 21 тыс. долларов США.

В результате он незаконно перешел через границу со спрятанными, в том числе на дне сумки, наличными.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере свыше 3,7 млн рублей.

Кроме этого, судом принято решение о конфискации в собственность государства незаконно перемещенных денежных средств.

Не согласившись с приговором районного суда, адвокат осужденного обжаловал его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]