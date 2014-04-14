Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:43
  0

Китаец хотел вывезти из России 21 тысячу долларов США

Китаец хотел вывезти из России 21 тысячу долларов США

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении гражданина КНР, который осужден за незаконное перемещение через границу наличных в крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В декабре 2016 года фигурант на таможенном посту автомобильного пункта пропуска Полтавка не задекларировал 21 тыс. долларов США.

В результате он незаконно перешел через границу со спрятанными, в том числе на дне сумки, наличными.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере свыше 3,7 млн рублей.

Кроме этого, судом принято решение о конфискации в собственность государства незаконно перемещенных денежных средств.

Не согласившись с приговором районного суда, адвокат осужденного обжаловал его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря