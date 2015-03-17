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Приморская организация татар и башкир «Туган ил» готовится ко всемирному конгрессу татар. Видеорепортаж Ольги Катренко

Делегация приморских татар и башкир вернулась с Первого дальневосточного Сабантуя, который провели на Сахалине. Остров принял тепло в том числе и делегации из далеких Казани и Уфы. А все же лучшие песни на родном языке спели коренные дальневосточники.

Дания Мордвинова: «Это «Чешмя», песня о девушке, о цветах, о родниках и ностальгии по родине».

Дания Мордвинова отдохнуть не успела с дороги. Она в Артем на встречи с родными людьми и родным языком приезжает из поселка Ярославский Хорольского района. Своей общины там пока нет. Зато именно эта женщина сорвала овации на первом дальневосточном Сабантуе, как раз с песней о девушке и родниках. А вот награду получить не смогла, чуть раньше покинула остров…

Фания Хисамова, председатель общественной организации татар и башкир Артема: «Общественная организация награждает за преданность и верность сохранности народной песни, ваша песня заставляет замереть сердца многих».

По этому случаю и собрались — поздравить земляков, покоривших Сахалин, напутствовать тех, кто отправляется из Приморья в Казань на всемирный конгресс татар и башкир. Еще — обсудить ближайшие планы краевой общественной организации «Туган ил» и, конечно, попробовать любимые лакомства и поговорить на родном языке. Он очень похож у двух народов, относится к тюркской поволжско-кипчакской группе. Так что рассказ Каримы Хафизовой о внуке-детсадовце смешит всех.

Карима Хафизова: «У нас бабай — это «дедушка». И вот внук не спит в тихий час, а воспитатель пугает, сейчас бабай придет, заберет. Ну так и не заснул. А дочери говорит: «Что же деда не забрал меня, как обещал?»

Внуки, правнуки — главная забота общины. Как привить им культуру, научить языку… Быть может, через народную музыку? В случае с Володей Хисамовым стопроцентное попадание. Он на таких вот встречах и научился играть на кобузе.

Равиль Кильмухаметов, председатель общественной организации татар и башкир Приморского края «Туган ил»: «Эти встречи ничто не заменит, ни телефон, ни вотсап ни «Вконтакте». Встречаемся. И это позволяет сказать, что татары и башкиры Приморья свою национальную культуру здесь сохраняют и развивают».

И щедро делятся — на конгрессах народов Приморья, объединяющих десятки национальных общин. В начале ноября, поближе ко Дню народного единства и согласия, пройдет очередной, пятый по счету. И песни, и музыка приморских татар и башкир там обязательно будут звучать.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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