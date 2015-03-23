Водопад на Университетской набережной перестанет работать
С 1 по 28 августа в профилактических целях будет приостановлена работа водопада на Университетской набережной Владивостока, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.
Специалисты заменят необходимое электрооборудования, проверят внутренние коммуникации и выполнят другие профилактические работы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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