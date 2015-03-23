Водопад на Университетской набережной перестанет работать

С 1 по 28 августа в профилактических целях будет приостановлена работа водопада на Университетской набережной Владивостока, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Специалисты заменят необходимое электрооборудования, проверят внутренние коммуникации и выполнят другие профилактические работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]