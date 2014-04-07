Их объединила любовь к музыке и украинской культуре. Вокальный коллектив «Чистая крыница» из Спасска-Дальнего уже на протяжении 20 лет исполняет свои песни и является настоящей изюминкой Приморского края.

Национальный костюм жупан — настоящий эксклюзив, сшит руками Анатолия Яремчука. Подольский затейливый орнамент — не только часть сценического образа, но и целая история. В край мужчина приехал в 28 лет из Хмельницкой области. Работал инженером-электриком в строительном тресте и объединял украинских переселенцев на приморской земле. Как результат — творческое наследие далекой родины удалось не только сохранить, но и приумножить.

Анатолий Яремчук, руководитель центра украинской культуры г. Спасск-Дальний: «У нас есть ансамбль еще «Мрия», есть солисты, есть библиотека украинской литературы, которую нам прислали еще со времен советского союза — та литература нормальная, которую там уже уничтожают, а мы ее сохранили».

Лирические песни о любви, богатой природе и бескрайних просторах. Татьяна Сысоева занимается вокалом уже около сорока лет. Ее жизнь тоже тесно связана с Украиной. В городе Изюм живут родственники, но из-за смены политического режима видеться не удается.

Татьяна Сысоева, участница коллектива «Чистая крыница»: «Изначально украинцы и Украина была очень добрая и, как говорят, натуральная. И до сих пор, несмотря на все проблемы, что там есть, народ-то остался тот же: культурный, тот же доброжелательный, и также поет песни».

С украинской песней по жизни идут и другие участники коллектива.

Елена Ковылина, участница коллектива «Чистая крыница»: «Я украинка, но выросла здесь, в Приморье. Я считаю, это уже как моя родина, но люблю украинские песни, потому что мама моя в меня вложила это».

Сейчас «Чистая крыница» готовится к очередному концертному сезону. В планах коллектива — подготовить новый репертуар и порадовать слушателя народной украинской песней.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]