Фонд соцстрахования оказывает поддержку тем, кто попал в беду. Видеорепортаж Марии Ежевской
Доступная среда, ремонт дорог и мусор на пляжах. Это лишь ряд вопросов, которые обсудили работники Фонда социального страхования на встрече с исполнительным директором Приморского отделения конгресса промышленников и предпринимателей Андреем Бриком и председателем бюджетного комитета думы Владивостока Владимиром Исаковым.
Расследуют страховые случаи, помогают пострадавшим на производстве. Каждый день сотрудники Фонда соцстрахования оказывают поддержку тем, кто попал в беду. С какими проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями, знают не понаслышке. На встрече с депутатом думы Владивостока и руководителем Приморского конгресса промышленников в первую очередь интересуются вопросом доступной среды.
Андрей Брик, исполнительный директор Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей Приморья»: «Доступная среда — проект, который сейчас начинает реализовываться в Приморье. Он стоит на контроле, мы ежемесячно мониторим, как он исполняется, нужно ли дополнительное финансирование».
Реконструкция парков, стихийная торговля, чистота пляжей — темы, которые подняли на встрече. Одна из главных — состояние дорог. Спросили и про затопленную последним ливнем улицу Космонавтов, и про ремонт Народного проспекта.
Владимир Исаков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам думы города Владивостока: «Благодаря программе федеральной, краевой Владивостоку выделяется на дорожное строительство, на благоустройство 722 млн дополнительно».
Не обошли вопрос образовательных учреждений.
Владимир Исаков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока: «По детским садам вопрос снят. Сейчас на ближайшую пятилетку основная задача — школы, чтобы все школы работали с первой смены, для этого нужно строительство новых».
Представители власти отмечают: такое живое общение помогает узнать о конкретных проблемах, и порой в разы ускорить решение вопроса, сделать Владивосток комфортнее и доступнее для горожан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.07.2017 Члены Федерации профсоюзов Приморья хотят сделать жизнь жителей Владивостока комфортнее
-
10.07.2014 В Приморье окажут поддержку разработке нового месторождения вольфрама
-
07.05.2015 Победителей конкурса «Доступная среда» ждёт ценный подарок от администрации Владивостока
-
20.12.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Владимиром Исаковым
-
24.05.2017 Депутаты Заксобрания Приморья обсудили проблемы маломобильных граждан
-
19.05.2015 Программа «Доступная среда» работает в 17 муниципальных образованиях Приморья
Добавить комментарий