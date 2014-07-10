Доступная среда, ремонт дорог и мусор на пляжах. Это лишь ряд вопросов, которые обсудили работники Фонда социального страхования на встрече с исполнительным директором Приморского отделения конгресса промышленников и предпринимателей Андреем Бриком и председателем бюджетного комитета думы Владивостока Владимиром Исаковым.

Расследуют страховые случаи, помогают пострадавшим на производстве. Каждый день сотрудники Фонда соцстрахования оказывают поддержку тем, кто попал в беду. С какими проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями, знают не понаслышке. На встрече с депутатом думы Владивостока и руководителем Приморского конгресса промышленников в первую очередь интересуются вопросом доступной среды.

Андрей Брик, исполнительный директор Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей Приморья»: «Доступная среда — проект, который сейчас начинает реализовываться в Приморье. Он стоит на контроле, мы ежемесячно мониторим, как он исполняется, нужно ли дополнительное финансирование».

Реконструкция парков, стихийная торговля, чистота пляжей — темы, которые подняли на встрече. Одна из главных — состояние дорог. Спросили и про затопленную последним ливнем улицу Космонавтов, и про ремонт Народного проспекта.

Владимир Исаков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам думы города Владивостока: «Благодаря программе федеральной, краевой Владивостоку выделяется на дорожное строительство, на благоустройство 722 млн дополнительно».

Не обошли вопрос образовательных учреждений.

Владимир Исаков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока: «По детским садам вопрос снят. Сейчас на ближайшую пятилетку основная задача — школы, чтобы все школы работали с первой смены, для этого нужно строительство новых».

Представители власти отмечают: такое живое общение помогает узнать о конкретных проблемах, и порой в разы ускорить решение вопроса, сделать Владивосток комфортнее и доступнее для горожан.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]