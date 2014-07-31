Анонс на 1 августа

С 1 августа в свободном порту Владивосток запланирован запуск упрощенного визового режима.

С 1 по 10 августа в ночное время и в разные даты будет проводиться акарицидная (противоклещевая) обработка на территории кладбищ «Лесное» и «Морское», а также в ланшафтно-парковой зоне ДВФУ на острове Русском. В период проведения работы на данной территориях нахождение не рекомендовано.

1 августа во Владивостоке в 11.00 на территории водной станции ТОФ состоится торжественная церемония открытия международных конкурсов «Кубок моря — 2017» и «Морской десант — 2017».

1 августа в транспортной прокуратуре Приморского края состоится всероссийский день приема предпринимателей. Личный прием проводится с 9.00 до 18.00 специально уполномоченными работниками Приморской транспортной прокуратуры в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Для оказания помощи по правовым вопросам субъектам предпринимательской деятельности можно обратиться по адресу: ул. Адмирала Фокина, д. 2, г. Владивосток, а также по телефонам: 8 (4232) 41-42-26; 8 (4232) 41-42-59.

С 1 по 28 августа в профилактических целях будет приостановлена работа водопада на Университетской набережной Владивостока.

С 1 августа в Дальнегорске по адресу Проспект 50 лет Октября, 45 откроется новая продовольственная ярмарка.

В связи с проведением 1 августа . капитального ремонта на железнодорожном переезде «Днепр», расположенном в Спасске-Дальнем по ул. Горького, в период с 20.00 до 24.00 (время местное) будет закрыто движение автотранспорта. Объезд участка ремонтных работ можно будет осуществлять через переезд на ул. Краснознаменной.

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.

1 августа — День Тыла Вооруженных Сил России.

1 августа — День образования Службы специальной связи России.

1 августа — Всероссийский день инкассатора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]