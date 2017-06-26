В Приморье возможны грозовые дожди

31 июля атмосферное давление падает. В крае переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха +25…+32 °C, на побережье +20…+24 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +21…+24 °C.

1 августа с запада к Приморью подойдут фронтальные разделы и вызовут в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Температурный фон ночью +13…+19 °C, в горных районах +5…+11 °C, днем от +20 °C до +30 °C.

Во Владивостоке облачно, утром возможен туман и морось. Температура воздуха ночью +17…+20 °C, днем +21…+24 °C

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]