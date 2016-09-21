Еще 400 тысяч дальневосточных гектаров появилось в Приморье
В Приморье увеличена площадь территорий, которые могут быть переданы в безвозмездное пользование россиянам по закону о дальневосточном гектаре. Теперь граждане смогут получать участки на землях лесного фонда.
30 июля президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о дальневосточном гектаре, которые значительно упрощают процедуру получения земли и расширяют территории для заявителей. Так, одна из поправок разрешает предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса. Это позволит выдать еще больше дальневосточных гектаров заявителям со всей страны. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края уточнили, что использование защитных лесов ограничивается правовым режимом защитных лесов.
«То есть на данных территориях запрещены вырубки, разработка полезных ископаемых, размещение объектов капитального строительства, ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства», – отметили специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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