Южная Лифляндия — один из самых успешных рыбных колхозов прошлого века. Сегодня на карте Приморья встретить такое название нельзя. Ранее коллективное хозяйство, а сейчас просто микрорайон Большого Камня, называется Новый мир. До сих пор здесь живут потомки эстонских переселенцев и основателей Лифляндии.

О былой мощи колхоза напоминает эта стела и несколько залов городского музея. В конце XIX века в необитаемую бухту, где сейчас располагается город Большой Камень, приехали эстонцы — искусные кораблестроители и рыбаки.

Наталья Полякова, специалист музея: «В переселенческом управлении знали, как тяжело живется эстонцам, а они были потомственные кораблестроители. Поэтому им предложили ехать сюда, на Дальний Восток, организовывать рыбный промысел».

Эстонцы организовали один из самых успешных промыслов в Приморье. Изобретательный народ придумывал гарпуны, сети и небольшие, удобные для рыбалки, корабли. Сейчас макеты этих вещей хранятся в залах музея. А потомки эстонских переселенцев до сих пор несут в дар то, что осталось от предков. В Новом мире и сегодня живут люди с фамилиями Лайд, Зимба и Кестер.

Ада Кестер, жительница микрорайона Новый мир: «Когда мать приехала, ей было лет 11. И когда они плыли по Индийскому океану, она рассказывала только одно, что там были летающие рыбы. Такие рыбы, которые выплывали. Три месяца плыли они по Индийскому океану».

Ада Карловна Кестер в следующем году будет праздновать юбилей — 90 лет. Поэтому воспоминания о родителях — первых переселенцах — еще живы в ее памяти. Нам рассказывает об отце.

Ада Кестер, жительница микрорайона Новый мир: «И тут в колхозе он работал плотником, здесь строили вельботы, пароходики. И захотел назад. И когда война закончилась, он уехал к себе на родину. И в первом же письме написал, что хочу назад!»

Вернуться Карлу Кестер уже не удалось. А его дочь живет здесь до сих пор. У Ады Карловны и у самой уже трое детей. Потомков переселенцев в Новом мире становится всё меньше. Но память об основателях города живет в музее.

Наталья Полякова, специалист музея: «Они сюда приехали не сразу, как их пригласили. Они люди очень практичные были, просто так словам не доверяли. Сначала они вообще отправили ходоков. Собрали всем хутором деньги и отправили их на Дальний Восток проверить, действительно ли этот край так богат рыбой, зверем, как им обещали. Люди не возвращались около года, про них уже и забыли. Но потом вернулись и рассказали, что да, всё так, не врут».

В Приморье из Эстонии приехали 10 семей. Поселению сразу дали имя из родных краев — Южная Лифляндия. С приходом советской власти в Россию эстонцы долго не хотели объединяться в колхозы, пока не выбрали председателем Югана Гаслепа. Сегодня его имя носит главная улица Нового мира. Его здесь знает каждый. И это лишнее напоминание об эстонских корнях в русской глубинке.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]