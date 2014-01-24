Владивостокские полицейские нашли на вокзале пропавшего без вести подростка

Сотрудники патрульно-постовой службы Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте старший прапорщик полиции Владимир Васин и старший сержант полиции Тимур Воронин на железнодорожном вокзале Владивостока обнаружили 15-летнего подростка.

Внимание полицейских подросток привлек тем, что находился на вокзале утром без взрослых. Мальчик был неопрятно одет, блуждал вдоль витрин с едой и скамеек для ожидания пассажиров, выглядел уставшим, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

Как стало известно стражам правопорядка, несовершеннолетний около недели назад самовольно ушел из дома и приехал на попутных автомобилях во Владивосток, чтобы искупаться в море. При уходе из дома подросток взял всего пятьсот рублей, которые потратил в первые дни путешествия, а затем питался чем придется, ночевал в подъездах, парках и вокзалах.

Стражи правопорядка установили, что подросток числится в МО МВД России Шилкинский, как пропавший без вести.

В настоящее время ребенок передан в реабилитационный центр для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, где будет находиться до того момента, как его заберут родители.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]