Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:41
  0

Пожарные спасли женщину в поселке Кировский

Пожарные спасли женщину в поселке Кировский

Фото: ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

Вечером 30 июля, в 18.50, на пульт диспетчера 16 отряда противопожарной службы по охране Кировского муниципального района поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Кировский на улице Шевченко.

Оперативно к месту пожара был направлен дежурный караул. Через две минуты пожарные прибыли к месту вызова. Оказалось, что на месте вызова горит открытым пламенем веранда и крыша дома.

Позже выяснилось, что в доме должны быть жильцы. Огнеборцы проникли через окно в дом и обнаружили под кроватью женщину, ее вынесли в безопасное место и оказали доврачебную помощь. Женщина пришла в сознание и пожарные передали пострадавшую врачам скорой. По предварительным данным, женщина получила отравление угарным газом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Юлию Козицкую, специалиста по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

В 19.28 пожар был ликвидирован, его площадь составила 40 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря