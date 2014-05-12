Пожарные спасли женщину в поселке Кировский
Вечером 30 июля, в 18.50, на пульт диспетчера 16 отряда противопожарной службы по охране Кировского муниципального района поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Кировский на улице Шевченко.
Оперативно к месту пожара был направлен дежурный караул. Через две минуты пожарные прибыли к месту вызова. Оказалось, что на месте вызова горит открытым пламенем веранда и крыша дома.
Позже выяснилось, что в доме должны быть жильцы. Огнеборцы проникли через окно в дом и обнаружили под кроватью женщину, ее вынесли в безопасное место и оказали доврачебную помощь. Женщина пришла в сознание и пожарные передали пострадавшую врачам скорой. По предварительным данным, женщина получила отравление угарным газом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Юлию Козицкую, специалиста по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.
В 19.28 пожар был ликвидирован, его площадь составила 40 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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