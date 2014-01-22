Пять золотых медалей на XXIII Сурдлимпийских летних играх завоевал пловец Виталий Оботин
Пять «золотых» — в копилку России. Со связкой медалей во Владивосток вернулся приморский пловец Виталий Оботин. Он представлял нашу страну на XXIII Сурдлимпийских летних играх, которые проходили в турецком городе Самсун. Первые же дни состязаний принесли Виталию две золотые награды в эстафетном плавании. Дальше приморец продолжил борьбу за награды в личном зачете. На дистанции 400 метров комплексным плаванием завоевал серебро. Еще две золотые награды принесли эстафеты среди мужчин 4 по 100 метров комплексным плаванием и вольным стилем. А самой долгожданной стала золотая награда в заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Оботин уверенно опередил двух японских спортсменов, финишировав с рекордом Игр.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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