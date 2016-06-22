Два новых микрорайона для сотрудников завода «Звезда» почти готовы к сдаче. Дома возводят один за другим, и уже в этом году сотни семей отпразднуют новоселье. На очереди — вторая волна строительства — это еще 17 зданий.

До конца года в новые квартиры въедут более 500 семей сотрудников судостроительного завода. Два микрорайона «Пятый» и «Шестой» появились в Большом Камне недавно, но уже в этом году застройщики сдадут 13 домов. Масштабный проект взял на контроль губернатор Приморья.

Даир Каинбеков, зам. директора по жилищному строительству ССК «Звезда»: «Жилая застройка включает в себя 16 жилых домов 4-этажных на 672 квартиры с поэтапным вводом».

Вторая очередь застройки — это еще 14 домов в «Шестом» и три в «Пятом» районе. Необходимые материалы начнут закупать уже в августе. Активное строительство и модернизация проводится и на заводе. Современную судоверфь для изготовления крупнотоннажных судов, танкеров и газовозов создают на базе «Звезды». Проект реализуют до 2024-го года. Само предприятие реконструируют под ремонт атомных подводных лодок. Решение о принятии такой многолетней программы утвердило правительство России. Теперь на заводе немало технических новинок. Самая мощная — стапельный кран.

Юрий Фильчёнок, генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»: «Высота подъема 98 метров, общая высота крана — 116».

- В мире есть выше?

- По совокупности характеристик он самый большой в мире.

Глава Приморья отметил, что сотрудники судостроительного завода воплощают в жизнь большой проект. Президент России Владимир Путин поставил задачу всем судостроителям, чтобы грузоперевозчики заказывали суда на российских верфях.

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Это очень важно, потому что сейчас, вы знаете, большинство заказов размещается в Китае, в Корее, на других верфях. То, что вы сейчас делаете, — это первая ласточка».

В ответ на обращение губернатора заводчане задали и свои вопросы. Самыми насущными темами стали здравоохранение, образование, благоустройство окружающей среды и дорог.

- Помимо того, что не хватает узкопрофильных специалистов и оборудования, наша детская поликлиника построена больше 30-ти лет назад и она рассчитана на численность население поселка. Планируется ли расширение поликлиники?

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Планируется. Мы ее уже запроектировали. Мы будем строить здесь еще школу. Как раз под новое жилье, под новых работников. Мы будем строить садик, школу и детскую поликлинику».

Многие вопросы глава региона поручил мэру Большого Камня, однако пообещал выделить и краевые субсидии на решение особенно острых проблем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]