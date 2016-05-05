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Приморцы могут помочь 5-летней Арине Карповой!

Приморцы могут помочь 5-летней Арине Карповой!

У Ариши венозное ангиодисплазия левой половины лица. Необходимо срочно приобрести и начать прием лекарства «Рапамун». Скорее всего, через полгода девочке сделают операцию. Пока нельзя. Эти полгода рост опухоли необходимо сдерживать, курс «Рапамуна» продлили, и лекарство, к  сожалению, не  входит в  бесплатный  перечень препаратов. Арина должна принимать по одной таблетке два раза в день. Стоимость упаковки 50 000 рублей, этого хватит на полтора месяца. Необходимо три упаковки (по 100 таблеток), прекращать прием нельзя. Семья Арины живет в Приморье, у них еще двое детей. Купить «Рапамун» семья не сможет.

Узнать об Арине больше и перечислить деньги всегда можно на сайте https://sohrani-zhizn.ru/campaign/nuzhna-pomoshh-karpova-arina/ или отправив смс с текстом «БФСЖ» и суммой перевода (например, «БФСЖ 500») на короткий номер 3443.

Также пожертвование можно сделать через Сбербанк-онлайн:  

ИНН 2540154947

БИК  040813608

Р/сч: 40703810750000001541,  получатель «Сохрани жизнь». В назначении платежа  обязательно указать «Благотворительное пожертвование Рапамун».

Любые вопросы можно задать по телефону:  +7 (914) 706-76-57 (Владивосток).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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