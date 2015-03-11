ФСИН направила комиссию в Приморье в связи с гибелью четырех заключенных на пожаре
Федеральная служба исполнения показаний (ФСИН) России направила комиссию в Приморье, где при пожаре в больнице ГУФСИН погибли четверо заключенных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России, передает "Вести: Приморье".
"В связи с чрезвычайным происшествием в ГУФСИН России по Приморскому краю для проведения проверки в территориальный орган направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России", - сообщили во ФСИН.
Вечером 30 июля на первом этаже больницы ГУФСИН в помещении для хранения личных вещей заключенных произошел пожар. Дым распространился на все четыре этажа. На момент происшествия в палате терапевтического отделения находились четыре пациента, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться без посторонней помощи, они отравились угарным газом и погибли.
Следственное управление СК по Приморскому краю по факту гибели заключенных возбудило уголовное дело о халатности. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.
Прокуратура проверяла это учреждение всего месяц назад. Тогда были выявлены различные нарушения, в том числе и требований пожарной безопасности. По итогам проверки прокурор края внес представление руководителю ГУФСИН об устранении выявленных нарушений. В отношении заместителя начальника учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. --0--аш/ци
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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