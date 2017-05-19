Начало августа во Владивостоке будет тёплым и пасмурным

В первую неделю августа погода в Приморье будет неустойчивой. С фронтальными разделами временами будут идти дожди разной интенсивности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. На побережье появятся очаги туман. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +13…+19 °С, на востоке +7…+12 °С. Днем воздух будет прогреваться до +24…+30 °С, на побережье +18…+23 °С.

Во второй половине недели ночной фон температуры повысится, а дневной понизится на 1–4 градуса.

Во Владивостоке в начале недели ожидается туман, морось. Ближе к выходным в городе возможен дождь. Температура воздуха ночью +16…+19 °С, днем +20…+23 °С, с середины недели дневная температура понизится на 1–2 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]