Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:15
  0

Полиция Приморья устанавливает причины страшного ДТП у поселка Нового

Полиция Приморья устанавливает причины страшного ДТП у поселка Нового

Фото: УМВД по ПК

Тяжелое ДТП произошло на 2 км автодороги А370 Уссури—Де-Фриз—Шмидтовка. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ  и бригада медиков.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 49-летний водитель микрогрузовика «Тойота Хайс» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», который двигался прямо, и столкнулся с ним.

В результате автоаварии сочетанную травму получил 13-летний пассажир микрогрузовика. Мальчик госпитализирован. 37-летний водитель мотоцикла получил травмы, не совместимые с жизнью. Врачи констатировали его смерть.

Водитель микрогрузовика за рулем 25 лет. В 2017 году он пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Водитель мотоцикла был лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря