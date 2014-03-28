Полиция Приморья устанавливает причины страшного ДТП у поселка Нового

Тяжелое ДТП произошло на 2 км автодороги А370 Уссури—Де-Фриз—Шмидтовка. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада медиков.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 49-летний водитель микрогрузовика «Тойота Хайс» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», который двигался прямо, и столкнулся с ним.

В результате автоаварии сочетанную травму получил 13-летний пассажир микрогрузовика. Мальчик госпитализирован. 37-летний водитель мотоцикла получил травмы, не совместимые с жизнью. Врачи констатировали его смерть.

Водитель микрогрузовика за рулем 25 лет. В 2017 году он пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Водитель мотоцикла был лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]