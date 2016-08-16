В Приморье ищут беглого заключенного
Осужденный Атаманенко Александр Сергеевич, отбывающий наказание в колонии-поселения № 26, расположенной в п. Приморском Хасанского района, оставил рабочий объект вечером 31 июля. В настоящее время идут его поиски.
ГУФСИН России по Приморскому краю принимает усиленные меры по розыску осужденного Атаманенко Александра Сергеевича, 1988 г.р., отбывавшего наказание в колонии-поселения № 26 в п. Приморском Хасанского района и покинувшего рабочий объект, находящийся вне жилой зоны, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
Особые приметы: татуировка «готика» на левой руке.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Атаманенко А.С., убедительная просьба сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 2305-327, 2305-447, дежурная часть 8 (423) 2305-311 или в ближайшее отделение полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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