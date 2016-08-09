Новая детская площадка и чистый пляж на Патрокле. Программа социальной поддержки населения «Приморью — достойную жизнь» не прекращает свою работу. Подробности в репортаже наших корреспондентов.

Эта детская площадка — яркий пример активной гражданской позиции! Жители одного из районов Находки не захотели мириться с тем, что их детям негде играть, и обратились за помощью в программу «Приморью — достойную жизнь». Проект «Мой дворик» уже в течение 15 лет дарит детские площадки жителям края.

Виктория Николаева, депутат Госдумы: «Эта площадка — это такая добрая и счастливая история! Потому, что помогали так много народу. И сами участники, которые вышли с инициативой. И я, которая собрала людей и сказала, что только вместе мы это сможем сделать. И те, кто не верили в это, в конечном итоге сказали: «Да, наверное, это получится!» И это получилось!»

Вместе со строителями местные жители облагораживали территорию. Ведь делали не для кого-то, а для своих же детей.

Мария Шахматова, житель Находки: «Мой муж тут помогал. Мамы молодые, папы молодые. Мы все вместе это все сделали».

Площадка только открылась, но уже стала любимым местом у всех ребятишек с близстоящих домов. В этом году она стала двадцатой в рамках программы «Мой дворик». Еще одна важная программа «Чистый дворик» тоже не останавливает работу, на выходных убирали пляж на Патрокле.

Олег Матусевич, куратор программы «Чистый дворик»: «У нас в принципе нет проблем с поиском пляжа для уборки все пляжи Владивостока завалены мусором. Каждую субботу, воскресенье мы выезжаем на пляжи и производим уборку».

К активистам программы сразу же присоединились и отдыхающие на пляже — большую береговую зону удалось убрать за пару часов.

Дарья Райчук, куратор программ социальной поддержки населения «Приморью — достойную жизнь»: «Программа «Чистый дворик» объединяет сотни горожан, и многие выходят на уборки в разные районы. За что мы им очень благодарны. Ведь всех нас объединяет одно — мы все хотим жить в чистом городе и ходить на чистые пляжи».

О необходимости убираться, а еще лучше — не мусорить в своем родном городе, знают даже самые маленькие:

Даша Деменьтьева, житель Владивостока: «Потому, что тогда очень грязно и земля может уничтожиться!»

Стать участником самой большой в регионе программы социальной поддержки населения «Приморью — достойную жизнь» может каждый.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]