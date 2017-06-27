Площадь и набережную благоустроят в Хасанском районе Приморья

Четыре поселения Хасанского района – Зарубинское, Посьет, Славянское и Хасанское – вошли в приоритетную программу по благоустройству «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента ЖКХ и топливным ресурсам, ремонтные работы во всех населенных пунктах начнутся в сентябре.

«Сейчас местные администрации объявляют аукционы на выбор подрядчиков и заключают договоры. Средства из краевого и федерального бюджетов уже переведены на счет поселений, до конца года все объекты должны быть благоустроены и открыты для посещения», – подчеркнули в ведомстве.

Так, в рамках приоритетной программы существенно преобразится общественная территория в Посьет, которая находится рядом с многофункциональной спортивной площадкой. Здесь отремонтируют лестничные пролеты, установят пандусы, урны, скамейки и озеленят территорию. Кроме того, в поселении приведут благоустроят четыре двора по адресам: Портовый тупик, 1 и 2, а также Портовая, 46 и 50.

На набережной в поселке Славянка установят скамейки и урны, песочницы для малышей, а на улицах Лазо,30, Молодежная,12, Блюхера,12 и Парковая, 9 отремонтируют придомовые территории.

В Зарубино на центральной площади уложат брусчатку, отремонтируют освещение, оборудуют клумбы. Аналогичные работы запланированы во дворах по адресам: Нагорная 2а, 5 и 6а, а также Строительная, 25.

В Хасанском поселении отремонтируют дворы возле домов на улице Мошляка, 1,2,4 и 6.

Более подробно ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь.

Напомним, Президент Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию сообщил о том, что в 2017 году в регионы будет направлено 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе моногородов. В Приморье на формирование современной городской среды в этом году направлено более 470 миллионов рублей, 380 из них – федеральный транш. Ещё 20 миллионов предусмотрели в бюджетах муниципалитетов.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы.

Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год – пилотный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]