Приморские спасатели ищут пропавшего в лесу молодого человека
30 июля в Главное управление МЧС России по Приморскому краю обратились полицейские с просьбой помочь в поиске мужчины 1995 года рождения. 28 июля он ушел в лесной массив в районе села Нововладимировка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Поиски, проводимые силами полиции, результата не дали. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.
Утром 31 июля спасатели начали поиски пропавшего. Было обследовано 10 кв км лесного массива в районе высоты 447,4 м. Поиск результата не дал, продолжается 1 августа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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