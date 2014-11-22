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Приморские спасатели ищут пропавшего в лесу молодого человека

Приморские спасатели ищут пропавшего в лесу молодого человека

Фото: Inkazan

30 июля в Главное управление МЧС России по Приморскому краю обратились полицейские с просьбой помочь в поиске мужчины 1995 года рождения. 28 июля он ушел в лесной массив в районе села Нововладимировка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Поиски, проводимые силами полиции, результата не дали. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

Утром 31 июля спасатели начали поиски пропавшего. Было обследовано 10 кв км лесного массива в районе высоты 447,4 м. Поиск результата не дал, продолжается 1 августа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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