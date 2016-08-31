Более 250 котельных Приморья подготовлено к зиме

В Приморье к предстоящему отопительному сезону отремонтировано 266 котельных. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, во всех муниципалитетах Приморья идет активная подготовка к зиме.

«Ремонтируются котлы, системы топливоподачи, дымососы, меняются задвижки, вентили, трубопроводы, электрооборудование. Также приводятся в порядок сами здания котельных, топливных складов», – сообщили в ведомстве.

Всего к началу отопительного сезона приморским коммунальщикам предстоит подготовить более 800 котельных во всех городах и районах края.

«Все работы ведутся по графику, есть даже опережение по сравнению с прошлым годом», – отметили специалисты.

Кроме этого, краевое предприятие «Примтеплоэнерго» приступило к реконструкции и техническому переоснащению котельной в Артёме и строительству новой в посёлке Углекаменск Партизанского района.

Всего в этом году «Примтеплоэнерго» установит 34 автономные модульные котельные в Артеме, Кипарисово, Таёжке, Графском, Ружино, Невское, Орехово, Ильинке, Камень-Рыболове, Фадеевке, Красном Куте, Александровке, Кремово, Сиваковке, Троицком, а также поселках Раздольное и Козьмино. На приобретение новых котельных предусмотрено почти 232 миллиона рублей, из них субсидия краевого бюджета составит более 196 миллионов.

Отметим, за два года в Приморье уже установлено 79 модульных котельных, которые привели к снижению затрат на их работу и улучшили теплоснабжение в жилых домах и на социально-значимых объектах.

«Монтаж котельных и ввод их в эксплуатацию может проводиться круглогодично», – отметили на предприятии.

Напомним, на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в Приморье предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.

Уже сейчас к будущей зиме готово почти 60% объектов соцкульбыта, более 45% жилого фонда, готовность сетей водо и теплоснабжения составляет около 70%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]