Погибшая во Владивостоке мотоциклистка имела 21 год стажа вождения
Полиция установила личность мотоциклистки, погибшей вечером 31 июля в результате дорожно-транспортного происшествия во Владивостоке.
Напомним, 31 июля в 18.40 полицейским поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 33 километра автодороги Де-Фриз-Седанка-Патрокл. На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.
Установлено: 40-летняя женщина-водитель мотоцикла BMW S1000RR при движении со стороны бухты Патрокл на улицу Снеговую не справилась с управлением и врезалась в леера. Водитель мотоцикла находилась в защитном мотошлеме. В результате ДТП она получила тяжелую сочетанную травму, от которой скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Ее стаж управления мотоциклом составляет 21 год. Ранее женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.
Фото - УМВД по ПК.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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