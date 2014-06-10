Погибшая во Владивостоке мотоциклистка имела 21 год стажа вождения

Полиция установила личность мотоциклистки, погибшей вечером 31 июля в результате дорожно-транспортного происшествия во Владивостоке.

Напомним, 31 июля в 18.40 полицейским поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 33 километра автодороги Де-Фриз-Седанка-Патрокл. На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Установлено: 40-летняя женщина-водитель мотоцикла BMW S1000RR при движении со стороны бухты Патрокл на улицу Снеговую не справилась с управлением и врезалась в леера. Водитель мотоцикла находилась в защитном мотошлеме. В результате ДТП она получила тяжелую сочетанную травму, от которой скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Ее стаж управления мотоциклом составляет 21 год. Ранее женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.

Фото - УМВД по ПК.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]