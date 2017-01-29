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В России начали выдавать электронные визы

В России начали выдавать электронные визы

С 1 августа попасть на Дальний Восток России иностранцы могут по электронной визе. Оформить въездной документ на первом этапе реализации программы смогут жители 18 стран. Оформление электронных виз станет простым и доступным, обещают в министерстве по развитию Дальнего Востока. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления. По такой визе можно будет приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта. Вначале по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. Можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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