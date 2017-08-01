8–10 августа тайфун Noru выйдет на Приморье

На сегодняшний день в северо-западной части Тихого океана остался только один тайфун, Noru. Бывший тропический шторм Haitang заполнился, но продолжает своё движение в северном направлении по провинциям Китая.

Пристальное внимание синоптиков Примгидромета приковано тайфуну Noru (порядковый номер 5). За последние сутки он углубился ещё на 10 гПа и находится в стадии супертайфуна. 1 августа утром вихрь располагался в районе с координатами 23,3° с.ш. 138,8° в.д. и медленно смещается в северо-западном направлении. Максимальный ветер в близи центра около 200 м/с. В течение нескольких суток, огибая отрог тихоокеанского антициклона, вихрь продолжит смещаться в северо-западном направлении. В дальнейшем численные прогностические схемы мировых погодных центров различаются в прогнозах траектории смещения тайфуна. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

По одной из версий, в ближайшие двое суток тайфун по-прежнему будет медленно смещаться на северо-запад. Затем повернет на северо-запад-север и 8 августа, пройдя над островом Хонсю, выйдет в Японское море. Смещаясь в том же направлении, в период 9–10 августа тайфун подойдет к Приморскому краю.

По другой версии вихрь вплоть до 6–7 августа будет смещаться на северо-запад южнее Японских островов. Затем повернет на север и уже 8 августа может оказаться в северо-западной части Японского моря, в непосредственной близости от Приморского края.

Таким образом, в период 8–10 августа в той или иной степени тайфун будет оказывать влияние на погоду Приморского края. Поэтому жителям и гостям Приморья стоит скорректировать свои планы на период возможного влияния тайфуна. Если есть возможность отказаться от дальних поездок в эти дни, то лучше их отложить. При реальной угрозе быть готовым свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Подъем уровня рек может достигать трех метров, что приведет к затоплению автомобильных дорог. На всякий случай стоит подготовиться к оперативной эвакуации.

Следить за передвижением тайфуна можно здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]