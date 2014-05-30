Жительница Владивостока продавала через интернет опасные китайские таблетки для похудения

Первореченский районный суд г. Владивостока вынес приговор жительнице Владивостока, которую признали виновной в хранении и продаже сильнодействующих веществ, не являющихся наркотиками или психотропными веществами в крупном размере.

Фигурантка пыталась продавать препараты на местном сайте объявлений, сообщает «Вести: Приморье2 со ссылкой на прокуратуру.

После обращения к ней потенциальных покупателей (которые являлись участниками оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка»), женщина под видом биологически активных добавок продала потребителям препараты в капсулах (страна производитель Китай), содержащие сильнодействующее вещество – сибутрамин. Оборот этого сильнодействующего вещества в России запрещен.

Попытка сбыть партию такого препарата происходила под контролем полиции.

Уголовное дело по ходатайству фигурантки рассмотрено в особом порядке.

За совершение указанного преступления суд назначил ей 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]