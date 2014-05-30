Жительница Владивостока продавала через интернет опасные китайские таблетки для похудения
Первореченский районный суд г. Владивостока вынес приговор жительнице Владивостока, которую признали виновной в хранении и продаже сильнодействующих веществ, не являющихся наркотиками или психотропными веществами в крупном размере.
Фигурантка пыталась продавать препараты на местном сайте объявлений, сообщает «Вести: Приморье2 со ссылкой на прокуратуру.
После обращения к ней потенциальных покупателей (которые являлись участниками оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка»), женщина под видом биологически активных добавок продала потребителям препараты в капсулах (страна производитель Китай), содержащие сильнодействующее вещество – сибутрамин. Оборот этого сильнодействующего вещества в России запрещен.
Попытка сбыть партию такого препарата происходила под контролем полиции.
Уголовное дело по ходатайству фигурантки рассмотрено в особом порядке.
За совершение указанного преступления суд назначил ей 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.07.2017 Жительница Владивостока попалась на продаже «скорости»
-
13.02.2017 В отношении жителя Приморья возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через госграницу сильнодействующих веществ
-
08.08.2016 Очередная посылка с анаболическими стероидами изъята во Владивостоке
-
09.06.2016 "Химичивший" тренер фитнес-клуба пойдет под суд в Приморье
-
06.05.2015 Во Владивостоке изьяли анаболики из Республики Беларусь
-
30.05.2014 В Артеме суд рассмотрит дело о сбыте сильнодействующего вещества
Добавить комментарий