Ремонт дорог Владивостокской агломерации завершат к 1 октября

Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье призвана сократить количество аварийно-опасных участков и увеличить протяженность дорог в нормативном состоянии. Качество выполнения работ тщательно контролируется. Обязательства устранить возможные повреждения в дальнейшем берут на себя подрядные организации. Об этом стало известно на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Администрации Приморского края.

Как отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Дмитрий Дементьев, программа «Безопасные и качественные дороги» рассчитана до 2025 года.

«В 2017-2018 годах предполагается провести именно ремонтные работы, а с 2019 года можно будет перейти к более глобальным проектам. Сроком окончания ремонта на всех участках дорог агломерации в текущем году ставим 1 октября, в следующем году планируем расторговаться пораньше», – отметил замдиректора.

Сегодня работы в рамках проекта ведутся по пяти основным направлениям – на дорогах четырех муниципальных образований, входящих в состав агломерации, а также на трассах краевого значения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На дороги края вышло одно из крупнейших дорожных предприятий региона – АО «Примавтодор». По информации генерального директора Дмитрия Горлова, силами компании проводится капитальный ремонт автомобильной дороги Артем–Находка–Порт Восточный.

«Полностью или частично заменяем дорожное полотно, укладываем асфальтобетон, обустраиваем кюветы и водопропускные сооружения. Уже сейчас готов участок дороги, длиною четыре километра, между Штыково и Шкотово. Интенсивно ведутся дорожные работы в населенных пунктах Новая Москва, Петровка, Царевка и Романовка и в районе поворота на Большой камень. Также ремонтируем дорогу Штыково–Ивановка в районе “Штыковских прудов”. Процесс, к сожалению, идет немного медленнее, чем ожидалось, но мы за то, чтобы сделать качественно», – подчеркнул руководитель Примавтодора.

По словам Дмитрия Дементьева, для контроля за качеством проводимых работ создана комиссия во главе с вице-губернатором Приморского края Василием Усольцевым, куда вошли, в том числе, представители общественности. Выступить «контролёром» может и любой житель агломерации – в режиме онлайн можно оставить отзыв на официальном сайте проекта бкд.рф. С проверками приезжают также сотрудники Росавтора и подведомственных ему учреждений.

Возможные повреждения отремонтированных участков, которые могут возникнуть из-за воздействия стихии, обязуются устранить сами подрядные организации, отмечено в ходе пресс-конференции. Всего привлечено около 10 компаний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]