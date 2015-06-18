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Чиновник мэрии Владивостока купил автомобиль за 3,5 млн рублей при низкой зарплате

Чиновник мэрии Владивостока купил автомобиль за 3,5 млн рублей при низкой зарплате

Сотрудник мэрии Владивостока приобрел автомобиль за 3,5 миллиона рублей. При этом его доход за три года составил 500 тысяч рублей. Прокуратура инициировала проведения специального контроль за его расходами

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу надзирающего органа, сотрудники прокуратуры во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции во Владивостоке установили, что муниципальные служащие не сообщили о владении автомобилем, двумя земельными участками и пятью нежилыми помещениями, более чем 115 банковскими счетами и 4,8 миллиона рублей.

Кроме того, за два года 153 сотрудника городского управления МВД и гражданские служащие региональной налоговой инспекции по крупнейшим налогоплательщикам предоставили недостоверные данные о доходах. По данным прокуратуры Приморья, не сообщили о владении четырьмя объектами недвижимости, более чем 95 банковскими счетами и 5,6 миллиона рублей. В результате этого прокурор края поставил вопрос о применении мер юридической ответственности в отношении служащих, которые совершают коррупционные нарушения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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