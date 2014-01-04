Партию гуманитарной помощи из России в 800 тонн муки доставили в КНДР

Около 800 тонн пшеничной муки доставлено в КНДР из приморского порта Находка, сообщается на странице Facebook посольства России в Северной Корее.

Отмечается, что мука была отправлена в качестве гуманитарной помощи и прибыла в КНДР 31 июля. Далее она поступит в провинции Рянган и Канвон, где ее используют для производства витаминизированной смеси из злаков и печенья для детей, беременных, а также кормящих женщин, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

Присутствовавший на встрече груза представитель международной организации "World Food Program" Кан Вон выразил благодарность правительству России за помощь, оказываемую корейцам.

Ранее исполняющий обязанности директора Всемирной продовольственной программы в КНДР Свен Телин поблагодарил посла РФ в Северной Корее Александра Мацегору за помощь РФ в реализации программы.

"Я бы хотел воспользоваться случаем, чтобы выразить благодарность за недавний взнос РФ в размере $3 млн в долгосрочную программу Всемирной продовольственной программы (ВПП) по оказанию помощи и восстановлению - "Продовольственная поддержка женщин и детей" в КНДР. Эти средства позволили ВПП доставить более 3 тыс. тонн пшеничной муки, которая является основным компонентом витаминизированной смеси из злаков и печенья", - говорится в письме С.Телина.

В письме отмечается, что ВПП 17 июля получила первую партию пшеничной муки из России в объеме 2 246 тонн. Продовольственная помощь будет направлена на оказание поддержки 650 тыс. детей и беременных, кормящих женщин посредством повышения калорийности их ежедневного рациона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]