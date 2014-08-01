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Анонс на 2 августа

2 августа Владивосток отметит День Воздушно-десантных войск. В рамках празднования в приморской столице пройдут автопробег и памятное мероприятие. Автопробег стартует в 9.30 с острова Русский и пройдет по маршруту: о. Русский – Академгородок – парк Победы. После этого в 11.00 состоится памятный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (проспект 100-летия Владивостока, 103).

2 августа в преддверии празднования 60-летия приморского села Красный Яр его жители – представители коренных малочисленных народов – отправятся в автопробег из Владивостока. Автопробег начнут от Растральной колонны на выезде из Владивостока в 9.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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