ГТРК «Владивосток» представляет новый проект «В объективе: дети». На сцену вышли самые талантливые юные вокалисты Приморья и сразились в музыкальном поединке. На съемочной площадке кипели настоящие страсти: слезы разочарования и веселые крики. О самых ярких номерах и о всех закулисных интригах — далее.

В этом вокальном поединке победит сильнейший. Поэтому здесь дети показывают все, на что они способны. Солистке рок-группы «Банда» Кате Гаврилюк 7 лет, но она уже успела поработать с авторами песен звезд российской эстрады.

Наталья Кучмей, педагог по вокалу: «В Москве в «Крокус Сити Холл» записали с вокалисткой группы сольную песню, написанную для нее московскими авторами, которые работают с известными всем звездами эстрады».

Но конкуренты не уступают ни на шаг. Даже пренебрегнув подготовкой к выступлению, Вика Антонникова внесла в свое выступление потрясающую энергетику.

Слушатели в восторге, а вот волнения 14-летней артистки даже не заметили.

Вика Антонникова, участник: «Мне было очень страшно, потому что выбрала эту песню за 4 дня до участия. Она была не готова. Ее мне посоветовала подруга. Совсем случайно».

Боязнь сцены каждый преодолевает по-разному. Случаются после выступления и настоящие эмоциональные всплески.

Смех, слезы, радость. Эти эмоции испытали не только дети. Все зрители, что смотрели шоу, были в настоящем восторге!

Татьяна Бережная, ведущая программ ГТРК «Владивосток»: «Это замечательный проект, который организовал ГТРК «Владивосток». Все увидели, что дети и их родители были просто счастливы. А я получила истинное удовольствие от просмотра всех тех номеров, которые они представили».

В этом выпуске собралось пятеро юных талантов и уже состоявшаяся детская рок-группа. Выбрать того, кто станет победителем месяца, предстоит зрителям. Уже 3 августа на телеканале «Россия-24» в 21.30 стартует премьера музыкального шоу «В объективе: дети». А позже на сайте vestiprim.ru можно будет выбрать лучшего участника.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]