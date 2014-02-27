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«Вести: Приморье»: Смерть известной байкерши взволновала Владивосток

Во Владивостоке погибла звезда Инстаграма. Известная байкерша почти ежедневно выкладывала в сеть видео с элементами экстремального вождения, демонстрируя и достоинства своего тела. Очередной заезд по трассе Седанка—Патрокл закончился трагедией. Девушка не справилась с управлением, влетела в леера, мотоцикл загорелся, а сама водитель погибла на месте. Подробности этого случая, а также о том, к чему приводят лихачества на дороге, смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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