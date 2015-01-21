Высокие медицинские технологии пришли в приморскую глубинку. Новыми методами лечения с российскими врачами поделились корейские коллеги. В Спасске-Дальнем прошел целый симпозиум, на котором медики не только обсудили передовые технологии в медицине, но и применили их на практике.

Эту высокоточную операцию по имплантации стоматолог Денис Федун и его зарубежный коллега И Ён Чжонг делали в четыре руки на протяжении нескольких часов. Интернациональный тандем зубным врачам позволяет перенять друг у друга не только технологии лечения и протезирования, но и стратегию во время своих действий.

Денис Федун, врач стоматолог стоматологической поликлиник г. Спасск-Дальний: «Во-первых, как они планируют операцию, как у них распределены все обязанности в бригаде, т. е. на самом деле этому нужно еще учиться. Они в этом плане намного впереди нас. Есть к чему стремиться, и, на самом деле, поработать с таким профессором — это для меня честь».

И Ён Чжонг, врач стоматолог (г. Сеул, Южная Корея): «Эта операция была достаточно сложной. Мы делали имплант, но перед этим больному мы укрепляли десна. Моим ассистентом был российский коллега и мы прекрасно сработались вместе».

На медицинский симпозиум в Спасск-Дальний приехали несколько врачей разных специализаций. Доктор У внимательно расспрашивает о симптомах российских пациентов. После того, как картина заболевания ясна, опытный анестезиолог приступает к лечению. Остеопороз и другие проблемы опорно-двигательного аппарата отступают перед блокадой. Инъекцию с лекарством вводят при помощи аппарата УЗИ. Благодаря этому выздоровление наступает практически в 99 % случаев.

У Сонг, врач анестезиолог (г. Сеул, Южная Корея): «В России я работаю на протяжении последних десяти лет. Подобная практика позволяет не только делиться опытом в области ортопедии и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, но и достигать главной цели — повышения качества медицинских услуг как у вас, так и в Корее».

Игорь Севрюк, врач травматолог-ортопед городской больницы г. Спасск-Дальний: «Еще раз мы систематизировали свои знания, делимся опытом больных, которые требуют вмешательства, которые из дальних сел ходят согнувшись, ходят с болями».

Практические занятия проходили в течение трех дней. Впрочем, сотрудничество докторов на этом не закончится. Уже в этом году врачи из Спасска отправятся в Южную Корею, чтобы поделиться своими медицинскими знаниями.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]