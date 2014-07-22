Разбитая дорога, заброшенный парк, ветхие дворы. Жители Большого Камня пришли на личный губернатору, чтобы рассказать о наболевших городских проблемах. Владимир Миклушевский отметил, что в этом году 14 дворов населенного пункта отремонтируют по федеральной программе. Появится ли парк и станет ли комфортнее путь в Большой Камень?

Большая стройка — разбитые дороги. Жители Большого Камня бьют тревогу, асфальт по улице Пригородная на полосе в направлении въезда в город практически исчез.

Андрей Заболотный, житель г. Большой Камень: «У нас сейчас тут ТОР создана, стройка большая идет, вот большегрузы и давят на дорогу».

За помощью горожане обратились к главе края. И хотя дорога муниципальная, ремонт — ответственность местных властей, Владимир Миклушевский вмешался в ситуацию, встретился с инвесторами ТОРа.

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Те инвесторы, которые зашли в ТОР, мы разговаривали о том, чтобы они включали в свои сметы ремонт, если разбивают дороги. А тут еще и строили так, что в основании глина».

600 млн рублей в этом году пойдет на ремонт трассы Владивосток—Находка, через Большой Камень. Также идет строительство новой скоростной трассы из краевой столицы в порт Восточный. Подрядчики приступили ко второму этапу строительства.

На приеме граждан к губернатору обратились и с вопросом по благоустройству Большого Камня.

Елена Круглова, жительница Большого Камня: «Я была в Новосибирске, где есть шикарные муниципальные парки с комфортными зонами для отдыха. Наш парк, к сожалению, совсем заброшен. Можно ли его благоустроить?»

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Сейчас существует проект, он инициирован В.В. Путиным. И ваша парковая зона в него попала. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год – пилотный».

Конкурс уже объявлен, работы в парке планируют начать уже в конце августа. В нем появятся велосипедные дорожки, площадки для скейтбордистов и прогулочные зоны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]