В Михайловском районе суд рассмотрит дело о смертельном ДТП
Прокуратурой Михайловского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.166 УК РФ (угон транспортного средства), ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, в мае 2017 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомашину и совершил на ней смертельное ДТП.
Так, без цели хищения, он неправомерно завладел автомобилем марки MAZDA DEMIO, принадлежащий отчиму. Выехав со двора дома, фигурант предложил своим знакомым покататься с ним по с. Васильевка.
Осуществляя движение на транспортном средстве в состоянии алкогольного опьянения, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП одна из пассажирок получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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