Нормы провоза бесплатного багажа на внутрикраевых рейсах в Приморье не изменятся

Внутренние рейсы Приморья не коснется закон об отмене норм бесплатного багажа, который подписал Президент РФ Владимир Путин 30 июля.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья отмечают, что на внутрикраевых рейсах провоз багажа по-прежнему будет входить в стоимость билетов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Авиакомпании, которые осуществляют перелеты в Приморском крае, предоставляют только возвратные билеты. Это связано с тем, что рейсы, выполняемые на небольших воздушных судах, довольно часто отменяются в связи с неблагоприятными погодными условиями. В данном случае авиаперевозчики возвращают деньги или переносят полет на другой день, в последнем случае мы совместно принимаем решение об осуществлении дополнительных рейсов», – сообщил начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта департамента Григорий Плотницкий.

Отметим, федеральный закон об отмене норм бесплатного провоза багажа вступает в силу в конце сентября и позволит авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без багажа, это позволит уменьшить стоимость перелета тем, кто летает только с ручной кладью. При покупке возвратных билетов пассажир сможет сдать багаж, как и раньше бесплатно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]