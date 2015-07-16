Полиция задержала приморца, ограбившего пожилую женщину

В полицию обратилась 86-летняя жительница Спасска-Дальнего. Женщина рассказала, что в подъезде дома неизвестный мужчина, применив силу, похитил у нее сумку с деньгами и документами.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели подъезд, опросили потерпевшую и изучили записи камер видеонаблюдения. Ориентировка с приметами подозреваемого незамедлительно была передана наружным нарядам полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего, недавно освободившийся из мест лишения свободы жителя Спасск-Дальний. В отделе полиции он дал признательные показания. У подозреваемого изъяли часть похищенных у пенсионерки денег и кошелек. Злоумышленник пояснил, что остальную часть денег потратил.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]