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Полиция задержала приморца, ограбившего пожилую женщину

Полиция задержала приморца, ограбившего пожилую женщину

В полицию обратилась 86-летняя жительница Спасска-Дальнего. Женщина рассказала, что в подъезде дома неизвестный мужчина, применив силу, похитил у нее сумку  с деньгами и документами.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели подъезд, опросили потерпевшую и изучили записи камер видеонаблюдения. Ориентировка с приметами подозреваемого незамедлительно была передана наружным нарядам полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего, недавно освободившийся из мест лишения свободы жителя Спасск-Дальний. В отделе полиции он дал признательные показания. У подозреваемого изъяли часть похищенных у пенсионерки  денег и кошелек. Злоумышленник пояснил, что остальную часть денег потратил.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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