Полиция задержала приморца, ограбившего пожилую женщину
В полицию обратилась 86-летняя жительница Спасска-Дальнего. Женщина рассказала, что в подъезде дома неизвестный мужчина, применив силу, похитил у нее сумку с деньгами и документами.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели подъезд, опросили потерпевшую и изучили записи камер видеонаблюдения. Ориентировка с приметами подозреваемого незамедлительно была передана наружным нарядам полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего, недавно освободившийся из мест лишения свободы жителя Спасск-Дальний. В отделе полиции он дал признательные показания. У подозреваемого изъяли часть похищенных у пенсионерки денег и кошелек. Злоумышленник пояснил, что остальную часть денег потратил.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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