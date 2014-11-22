Во Владивостоке перед судом предстанет вор-гастролер из Кемеровской области
Житель Кемеровской области попался на воровстве во Владивостоке. На него заведено уголовное дело — его обвиняют в шести кражах и трех покушениях на кражу.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, с октября 2016 г. по январь 2017 г. фигурант совершил на территории Владивостока шесть краж из коттеджей. Ему удалось похитить имущество на общую сумму свыше 500 тыс. рублей (в том числе дорогостоящие предметы кожгалантереи, часы, деньги — рубли и доллары США, корейские воны и гонконгские доллары и др.)
Действовал преступник по одной и той же схеме: проникал в коттеджи ночью, когда потерпевшие спали, взламывая окна на первых этажах, а однажды воспользовался незапертой дверью. При этом в трех случаях злоумышленник не смог завершить начатое преступление, так как его спугнули проснувшиеся хозяева.
После установления личности фигуранта, который уже успел вернуться к этому времени на родину в Кемеровскую область, правоохранители провели обыск по месту его проживания в г. Белово. В ходе обыска были обнаружены и изъяты некоторые похищенные вещи, их возврнули потерпевшим.
Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал. Сейчас уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.07.2017 Во Владивостоке задержан вор-гастролер из Кемеровской области
-
13.07.2017 Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело серийного карманника
-
17.01.2017 В Приморском крае перед судом предстанет обвиняемый в совершении серии краж автозапчастей
-
27.05.2016 В Пожарском районе перед судом предстанет житель Хабаровского края, незаконно нарубивший ясеня на сумму свыше 19,5 млн рублей
-
07.05.2015 В Приморье перед судом предстанет житель Бурятии, совершивший серию краж
-
22.11.2014 Мачо по-владивостокски: мужчина украл у любовниц свыше 2 млн рублей
Добавить комментарий