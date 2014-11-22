Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:22
  0

Во Владивостоке перед судом предстанет вор-гастролер из Кемеровской области

Во Владивостоке перед судом предстанет вор-гастролер из Кемеровской области

Житель Кемеровской области попался на воровстве во Владивостоке. На него заведено уголовное дело — его обвиняют в шести кражах и трех покушениях на кражу.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, с октября 2016 г. по январь 2017 г. фигурант совершил на территории Владивостока шесть краж из коттеджей. Ему удалось похитить имущество на общую сумму свыше 500 тыс. рублей (в  том числе дорогостоящие предметы кожгалантереи, часы, деньги — рубли и доллары США, корейские воны и гонконгские доллары и др.)

Действовал преступник по одной и той же схеме: проникал в коттеджи ночью, когда потерпевшие спали, взламывая окна на первых этажах, а однажды воспользовался незапертой дверью. При этом в трех случаях злоумышленник не смог завершить начатое преступление, так как его спугнули проснувшиеся хозяева.

После установления личности фигуранта, который уже успел вернуться к этому времени на родину в Кемеровскую область, правоохранители провели обыск по месту его проживания в г. Белово. В ходе обыска были обнаружены и изъяты некоторые похищенные вещи, их возврнули потерпевшим.

Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал. Сейчас уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря