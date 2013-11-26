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Пропавшего в лесу приморца нашли живым

Пропавшего в лесу приморца нашли живым

Пропавшего в лесу приморца нашли живым. Спасатели обнаружили мужчину в лесу районе села Нововладимировка 1 августа в 16.40. Состояние здоровья его удовлетворительное, сообщает «Вести: Приморье» со ссылко й на пресс-службу приморского МЧС.

 Напомним, 30 июля к спасателям обратились полицейские с просьбой помочь в поиске мужчины 1995 года рождения, который 28 июля 2017 ушел в лесной массив в районе села Нововладимировка и не вернулся. 31 июля восемь человек начали поиски пропавшего и 1 августа вечером он был найден.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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